Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Минздрав зарегистрировал приказ по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Февраля 2021, 18:16
Минздрав зарегистрировал приказ по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК зарегистрировало приказ по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Кроме того, пресс-служба Минздрава опубликовала правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение.

В перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат, включены:

- л ечение орфанных заболеваний по перечню, определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с пунктом 3 статьи 177 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

- стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация);

- реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии;

- радионуклидная и радиойодтерапия;

- радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож);

- протонная терапия;

- офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения.

Данный перечень медицинских услуг с учетом потребности населения может пересматриваться.

Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо самостоятельно получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ.

Затем обратиться врачебно-консультативной комиссии поликлиники по месту прикрепления для получения заключения о направлении на лечение за счет единовременных пенсионных выплат в соответствии с перечнем с приложением копии документа, удостоверяющего личность и заключение профильного специалиста.

Врачебно-консультативная комиссия принимает решение не позднее пяти рабочих дней с даты обращения гражданина. После получения заключения заявитель должен выбрать медицинскую организацию, включая зарубежную (за исключением стоматологических услуг), заключает с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора (Отбасы банк).

Уполномоченный оператор (Отбасы банк), при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат, в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя, перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

Ознакомиться с текстом документа, а также с правилами использования единовременных пенсионных выплат на лечение, можно на сайте Минздрава.


Минздрав РК   Здравоохранение   ЕНПФ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом