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    17:05, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Минздрав: Вакцинация будет проводиться только с согласия на прививку и бесплатно

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В случае проявления неблагоприятных последствий от прививки против коронавируса, будет проведено расследование и приняты меры по закону. Об этом заявил главный санитарный врач РК, вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ерлан Киясов напомнил, что вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины и эпидемиологической значимости различных групп населения.

    «Министерством здравоохранения разработаны методические рекомендации по организации и проведению вакцинации против КВИ и регламент хранения и транспортировки вакцин по профилактике COVID для всех участников холодовой цепи», - сообщил Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    «Согласно 18 подпункту 77 статьи Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», вакцинация против КВИ будет проводиться только с информированного согласия на прививку и бесплатно за счет государственного бюджета. В случае неблагоприятных последствий после получения вакцины, ответственность будут нести все участники процесса: начиная от производителя, заканчивая непосредственно лечебными учреждениями», - отметил главный санврач Казахстана.

    Он также сообщил, что при управлениях общественного здравоохранения в регионах созданы экспертные группы, в состав которых вошли профильные специалисты. В случае проявления неблагоприятных последствий, данными комиссиями будет проведено расследование, и в дальнейшем приняты меры в соответствии с законодательством РК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Астана Главная Минздрав РК
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