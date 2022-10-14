Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Минздрав увеличивает закуп препаратов для лечения редких заболеваний

    14 Октября 2022, 21:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на сегодня осуществляется бесплатное обеспечение 92 лекарственными средствами по 62 орфанным (редким) заболеваниям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

    В августе Министерством здравоохранения расширен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Казахстана с 4-мя орфанными (редкими) заболеваниями: острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз; врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа; спинальная мышечная атрофия; нейробластома и 1-м орфанным состоянием – редкие и фармакорезистентные формы эпилепсии.

    Четыре лекарственных средства включены по четырем новым орфанным заболеваниям: острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз; врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа; спинальная мышечная атрофия; нейробластома.

    По 1-му орфанному состоянию - редкие и фармакорезистентные формы эпилепсии - включены 10 лекарственных средств.

    По имеющимся заболеваниям (кистозный фиброз (муковисцидоз), рассеянный склероз, мышечная дистрофия Дюшенна, туберкулез) перечень амбулаторного лекарственного обеспечения дополнен 4-мя лекарственными средствами.

    За последние 4 года в 2,3 раза увеличилось финансирование лекарств для лечения орфанных заболеваний. Проведена работа по 5 основным направлениям: включение в клинические протоколы диагностики и лечения орфанных заболеваний, в перечень лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний, в Казахстанский национальный лекарственный формуляр (КНФ), в перечень амбулаторного лекарственного обеспечения, а также подлежащих закупу у Единого дистрибьютора. Так, целый ряд препаратов будет закупаться централизованно, при этом перечень высокозатратных нозологий будет расширяться и дальше.

    В рамках утвержденных норм и критериев, проводится экспертиза лекарственно резистентной эпилепсии у детей для включения в орфанные заболевания, что позволит в ближайшее время решить проблему с доступом детям больным эпилепсией к целому ряду незарегистрированных в РК препаратов.

    Проведение закупок централизованно позволяет оптимизировать закупочные цены за счет централизации закупа и консолидации объема потребности со всех регионов.

    Сэкономленный бюджет направляется на дополнительную закупку, что позволит охватить бесплатным лекарственным обеспечением большее количество пациентов.

    Также появится возможность перераспределять закупленные лекарства между пациентами, живущими в разных регионах. Медицинскими организациями регионов заявлена потребность на 26 орфанных препаратов.

    Для поддержания обратной связи и мониторинга имеющихся проблем министерством регулярно проводятся встречи с пациентскими организациями с участием Уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин.

    В рамках совместной работы предусмотрено увеличение объема финансирования на лекарственное обеспечение местных исполнительных органов.

    Редкие (орфанные) заболевания — это болезни, которые имеют распространенность не более 10 случаев на 100 тысяч населения.


    Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 700 казахстанцев лечатся от коронавируса
    Смертность от онкозаболеваний снизилась на 8,5% в Казахстане
    Врач дал совет беременным в связи с ростом гриппа и ОРВИ
    Заболеваемость гриппом в четыре раза выросла за неделю в СКО
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров