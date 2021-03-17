Минздрав усилит взаимодействие с международными организациями для борьбы с COVID-19 – Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке Министерства здравоохранения РК состоялась онлайн встреча вице-министра – главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова с представителями международных организаций ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ПРООН и CDC, в ходе которой были обсуждены перспективные направления дальнейшего партнерства и проводимая в Казахстане работа по предупреждению распространения COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«Эпидемия новой коронавирусной инфекции продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества, взаимодействия и поддержки в предупреждении распространения заболевания. Пользуясь случаем, выражаем благодарность и признательность всем организациям, оказавшим гуманитарную и практическую помощь народу Казахстана в борьбе с COVID-19», - подчеркнул Е. Киясов в ходе своего выступления.

Сотрудничество между Министерством здравоохранения РК и международными организациями, как отметил министр, характеризуется динамичностью и высокой заинтересованностью в его углублении. Однако потенциал для взаимодействия еще недостаточно использован.

«Мы готовы активизировать свою работу и совместно определить перспективные направления, взаимовыгодные для сторон», - добавил Е. Киясов.

Участники встречи выразили готовность к сотрудничеству, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики и соблюдению мер для предупреждения распространения COVID-19. Постоянный координатор ООН в Казахстане г-жа Микаэла Фриберг-Сторм заметила, что по всему миру идет кризис как в секторе здравоохранения, так и в социально-экономическом секторе. Казахстан не является исключением.

«Мы видим и ценим те усилия, которые предпринимаются Правительством страны, знаем, какие огромные ресурсы на это затрачиваются, и готовы оказывать дальнейшую поддержку по стабилизации ситуации. Вирус можно остановить только совместными усилиями», - сказала представитель ООН в Казахстане.

Постоянный представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль подчеркнула, что работа по взаимодействию с сектором общественного здравоохранения в части реагирования и информирования населения в ближайшие месяцы будет только усиливаться.

Артур ван Дизен, представитель ЮНИСЕФ в Казахстане, акценировал внимание участников и представителей министерства на дальнейшем соблюдении мер профилактики, предупреждении и контроле других инфекций, а также на возобновлении вакцинации детей по национальному календарю прививок. Представитель ЮНФПА в РК Джулия Валеза выразила готовность в фокусировании совместной работы по предупреждению гендерного насилия и намерении проводить информационно-разъяснительную работу в данном направлении.

«Мы готовы работать с уязвимыми слоями населения. Готовы оказать поддержку министерству в распространении информации о коронавирусной инфекции среди людей с нарушениями зрения или слуха, чтобы они получали информацию наравне со всеми», - отметила г-жа Валеза.

Региональный директор СDС в Центральной Азии Дэниель Сингер высказался о необходимости поддержки Учебного центра по ЧС для своевременного реагирования на вспышки и укрепления в проведении лабораторных исследований.

«Хочу заверить вас от имени Правительства США, что мы будем фокусироваться на усилении лабораторного потенциала. Помимо этого, нам всем нужно уже сейчас думать о переходе к периоду постпандемии, что мы будем делать, и какой опыт мы извлекли из этой ситуации. В связи с этим мы готовы помочь Казахстану разработать долгосрочный план восстановления и сделать оценку ошибок, которые были совершены при реагировании. Также мы намерены продолжать инвестирование ряда проектов в секторе здравоохранения», - предложил представитель СDС.

Представитель ЮСАИД в РК Кристиан Фанг отметил важность совместного партнёрства по предупреждению COVID-19 в Казахстане, а также вовлечённости населения в соблюдение противоэпидемических мер.

Е. Киясов в свою очередь ознакомил участников встречи с текущей ситуацией в секторе здравоохранения в Казахстане.

«Благодаря своевременно введённым строгим ограничительным мерам в стране достигнута стабилизация эпидситуации по заболеваемости коронавирусной инфекции», - подчеркнул главный санврач.

Таким образом, министерством была проведена работа по обеспечению доступности к тестированию населения, организованы стабилизационные фонды лекарственных средств, проводится мониторинг контактных лиц, внедрены информационные технологии, активизирована работа по информированию населения, в круглосуточном режиме организована деятельность колл-центра, построены 16 модульных и реконструированы 3 инфекционные больницы, введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации, полностью обеспечена потребность медорганизаций в аппаратах ИВЛ (3 264 единицы) и рентгеновском диагностическом оборудовании. В медицинских вузах страны восстановлены факультеты санитарно-гигиенического профиля.

С 1 февраля 2021 года начата поэтапная вакцинация против КВИ подлежащих групп населения. С 15 февраля зарегистрирована вакцина «Спутник V» производства Карагандинского фармацевтического комплекса. В апреле текущего года запланировано применение инактивированной вакцины отечественного производства QazCovid-In. Вместе с тем для ведения постоянного учета вакцинированных будет разработан и внедрен электронный паспорт вакцинации и с возможностью интеграции с международные системы.

По итогам встречи стороны отметили важность партнерства и взаимодействия, направленного на предупреждение распространения COVID-19 и качество оказываемой помощи.