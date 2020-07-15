Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Минздрав Туркменистана призвал граждан носить маски

    15 Июля 2020, 16:51

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - В Туркменистане с 13 июля ношение масок в общественных местах является обязательным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Туркменистан сегодня».

    «В связи с повышением в эти дни содержания пылевых частиц в атмосферном воздухе на 21 процент сверх нормы всем рекомендуется использовать защитные медицинские маски для предотвращения неблагоприятного воздействия на организм климатических условий в период нахождения на улице и в общественных местах. Берегите свое здоровье – носите маски!» - говорится в объявлении Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

    12 июля Минздрав выпустил сообщение, в котором настоятельно рекомендовал пользоваться медицинскими масками из-за повышенного содержания в воздухе пыли, принесенной воздушными потоками с юго-востока, северо-востока и с севера. В ведомстве также призвали держать дистанцию друг от друга не менее метра и соблюдать правила личной гигиены.

    «В такие дни с целью снижения природно-экзогенного воздействия из-за возможного повышения содержания в воздухе пыли и, соответственно, болезнетворных веществ, всем настоятельно рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты верхних дыхательных путей – медицинскими масками. При этом необходимо находиться на безопасном расстоянии друг от друга – не менее 1 метра, а также соблюдать правила личной и общественной гигиены. В летний период, учитывая высокую температуру воздуха, нельзя допускать её контрастных перепадов. Приходя с улицы, не следует сразу идти в охлажденное помещение, стоять под работающим кондиционером, употреблять ледяную воду и т.п. Всё это может спровоцировать обострение хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Соблюдая эти простые, но важные правила, вы будете здоровы в любое время года», - говорится в сообщении ведомства.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Туркменистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков