Минздрав срочно подготовит 300 специалистов для эпидемиологической службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Елжан Биртанов провёл селекторное совещание по вопросам реформирования подготовки кадров для санитарно-эпидемиологической службы в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение оперативного штаба Госкомиссии по обеспечению режима ЧП при Президенте РК в Telegram.

В совещании приняли участие вице-министры, руководители структурных подразделений и подведомственных организаций Министерства здравоохранения, ректоры медицинских вузов, директоры научных центров, представители Ассоциации медицинских вузов и т.д. Всего в онлайн-конференции участвовали 82 человека.

Для обеспечения кадрами санитарно-эпидемиологической службы Министерством здравоохранения РК предложены краткосрочные и среднесрочные мероприятия. Краткосрочными предполагаются: специализация 120 выпускников бакалавриата на санитарных врачей (эпидемиологов), гигиенистов и специалистов общественного здравоохранения, для этого студенты должны освоить дополнительные часы по эпидемиологии.

На онлайн встрече также был рассмотрен вопрос персонального распределения выпускников всех уровней подготовки. Важно отметить, что Минздравом планируется в короткие сроки переподготовить 300 специалистов по эпидемиологической службе и повышение квалификации 9000 медицинских работников.

В рамках среднесрочных мероприятий предлагается профилизация студентов бакалавриата специальности «Общественное здравоохранение» начиная с 3-го курса по образовательным траекториям: эпидемиология и гигиена, планируется подготовка в профильной магистратуре по специализациям эпидемиология, гигиена, менеджмент в здравоохранении, будет продолжена целевая подготовка научно-педагогических кадров в докторантуре.

По итогам онлайн совещания республиканскими экспертами был обсужден план мероприятий по реформированию подготовки кадров и повышению потенциала работников в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия в Республике Казахстан.