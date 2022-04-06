Минздрав РК закрывает договоры с украинскими поставщиками лекарств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Зарина Камасова подняла вопрос возможных проблемах с поставкой лекарств в связи с геополитической ситуацией в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Минздрав столкнулся с трудностями поставки лекарств из Украины, где закупается более 25 наименований. Другая проблема – это импортозависимость нашего производства от ряда компонентов и логистики. Вследствие этого идет рост себестоимости изделий. Поскольку больницы закупают препараты и ИМН, они столкнутся с такой ситуацией, что у них не будет шприцев, катетеров и других предметов первой необходимости. При этом, Правительство говорит, что у них есть долгосрочный запас. Как это возможно, если в ряде регионов у нас нет складов «СК-Фармации»? Как вы планируете бесперебойное лекарственное обеспечение пациентов?», - спросила Зарина Камасова на пленарном заседании Мажилиса.

По словам министра здравоохранения РК Ажар Гиният, в ведомстве знают о ситуации.

«Геополитическая ситуация очень сложная. На всю потребность лекарственных препаратов и медизделий на этот год мы проводили конкурс в прошлом году и закупили почти 94% лекарственных препаратов. Поставлено 50% от всего объема препаратов в склады и хабы «СК-Фармации», и до конца июня препараты для лечения пациентов имеются. Что касается Украины, от всего объема 1,6% или 25 наименований лекарственных препаратов поставлялось из Украины», – отметила министр.

«В начале года из Украины нам поставили препараты от 40% до 70% от этого объема. Теперь заводы закрыты и мы в одностороннем порядке расторгаем договоры и проводим конкурсы на оставшиеся объемы. Мы закончим их до 1 июля и обеспечим лекарственные препараты», - заключила глава Минздрава.

Напомним, индексацию лекарственных средств пересмотрят в Казахстане.