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    Минздрав РК выявил циркуляцию «стелс-омикрон» штамма

    10 Июня 2022, 09:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК продолжает мониторинг циркуляции штаммов коронавирусной инфекции в стране. По итогам проведенного ПЦР-скрининга в апреле-мае текущего года установлена циркуляция различных вариантов штаммов коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Во всех регионах выявлен BA.1 «омикрон» штамм – 98,6%, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 «стелс-омикрон» - 36,7%, B.1.617 - «дельта» - 1,4%.

    Для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проведено полногеномное секвенирование. Установлена циркуляция BA.2 «стелс-омикрон» - 93,8% (в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, Алматы и Нур-Султане), BA.1 «омикрон» штамм – 6,2% (в Атырауской, Кызылординской, Карагандинской областях, городах Алматы и Нур-Султане).

    Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации министерство настоятельно рекомендует своевременное проведение вакцинации, ревакцинации против коронавирусной инфекции.

    В настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против КВИ для населения доступны 3 вида вакцин (Pfizer, Sinopharm и «QazVac» ), из них 2 одобрены Всемирной организацией здравоохранения.

    В начале мая штамм «стелс-омикрон» выявили в Казахстане. «Стелс»-субвариант «омикрона» обладает высокой трансмиссивностью – вероятностью заражения при контакте между инфицированным и неинфицированным человеком.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Омикрон
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