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Минздрав РК: Слухи о заболевших коронавирусом  не подтвердились

7 Февраля 2020 16:26
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Минздрав РК: Слухи о заболевших коронавирусом  не подтвердились

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали слухи о заболевших коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вчера, как известно, возник слух о студенте, который якобы болен коронавирусом. Проверка показала, что коронавируса нет», - сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип на брифинге для журналистов.

Вместе с тем, он попросил СМИ присылать запрос официальному ведомству и призвал не верить слухам.

Диас Ахметшарип также ответил на вопрос касательно госпитализации женщины с подозрением на коронавирус в Нур-Султане.

«Пациентка доставлена в приемный покой Многопрофильного медицинского центра города Нур-Султана, где была осмотрена врачом-инфекционистом, также проведены лабораторно-диагностические исследования. В результате обследования диагнозы «коронавирус» и «ОРВИ» были сняты, показаний для госпитализации не выявлено. Пациентку направили на динамическое наблюдение в поликлинику по месту прикрепления», - заявил он.

По его словам, городские поликлиники Нур-Султана на карантин не закрывались. Ежедневно проводится мониторинг прибывших из КНР и контактных лиц путем обзвона и подворового обхода.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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