Минздрав РК просит незамедлительно жаловаться на странную реакцию от лекарств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения и Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий призывает граждан сообщать о нежелательных реакциях на лекарственные препараты с помощью мобильного приложения DariKZ, передает МИА «Казинформ».

Отправка карт-сообщений или «желтых карт» – это система оповещения о подозрениях на побочную реакцию препарата и первичный метод фармаконадзора, принятый во всем мире. Такая карта включает в себя перечень вопросов, позволяющих провести ориентировочное определение степени причинно-следственной связи приема лекарственного средства и его побочного действия.

«Мониторинг спонтанных сообщений о нежелательных реакциях дает нам возможность своевременно реагировать и объективно оценивать сигналы по безопасности медицинских препаратов, и соответственно своевременно принимать меры, начиная с обновления информации о препарате, включая в некоторых критических случаях отзыв препарата с рынка», – отмечает руководитель департамента фармаконадзора и мониторинга безопасности, эффективности и качества медицинских изделий Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС) Малик Абдрахманов.

Как поясняет эксперт, даже об описанных в инструкциях побочных эффектах важно сообщать. Это делается, чтобы специалисты постоянно следили и проверяли достоверность данных в инструкциях.

Согласно правилам проведения фармаконадзора и мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, сведения о нежелательных последствиях применения лекарственного препарата, в том числе вакцин предоставляются медицинскими организациями и субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, а также держателями регистрационных удостоверений лекарственных средств в виде карты-сообщения о нежелательных реакциях по установленной форме.

Как можно сообщить о нежелательной реакции на то или иное лекарственное средство?

Первый способ – прийти на прием к своему лечащему врачу или обратиться к фармацевту и сообщить о возникших осложнениях. В таком случае вы вместе с доктором заполняете на сайте НЦЭЛС www.ndda.kz карту-сообщение о нежелательной реакции.

Второй способ – обратиться к производителю лекарства. Обычно в инструкциях лекарственных средств и медизделий указывают контакты компании или юридического лица, который принимает претензии по данной продукции.

Третий и самый простой для пациента способ – воспользоваться мобильным приложение DariKZ, которое доступно для устройств на платформах iOS и Android. Интерфейс приложения очень простой, и на отправку такого сообщения уйдёт две-три минуты.

Отправка осуществляется в несколько кликов: после установки приложения нужно открыть раздел «Желтые карты», заполнить сведения о пациенте и препарате, указать контактные данные для обратной связи и отправить сообщение. Информация поступит напрямую в Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

«Призываем всех активно участвовать в системе фармаконадзора через простой инструмент отправки информации в приложении DariKZ с помощью раздела «Желтые карты» – это позволит еще более качественно и детально следить за безопасностью препаратов, обращающихся на территории нашей страны.

Отметим, ежегодно в НЦЭЛС поступает около 3 тысяч карт-сообщений о нежелательных реакциях на лекарственные препараты и медицинские изделия или отсутствии ожидаемого терапевтического эффекта», - сообщили в Минздраве.

Чаще всего сообщения поступают по антимикобактериальным, противовирусным, антибактериальным, антинеопластическим и иммуномодулирующим препаратам. Также по данным Всемирной организации здравоохранения в мире противоинфекционные препараты для системного применения также занимают лидирующее место среди препаратов, при медицинском применении которых возникли нежелательные реакции.

«Национальный центр по каждому случаю проводит анализ подозреваемых побочных действий лекарств, изучает причинно-следственную связь между развитием нежелательной реакции и приемом препарата и дает экспертное заключение. Далее уполномоченный орган в лице Комитета медицинского и фармацевтического контроля на основании заключения НЦЭЛС при необходимости ограничивает применение лекарственного препарата, приостанавливает маркетинг, отзывает с рынка и запрещает производство, дистрибуцию и применение препарата на территории Казахстана», – отметила заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Лязят Кашкымбаева.