Минздрав РК: Прибывшие лица из Южной Кореи находятся на карантине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прибывшие лица из Южной Кореи находятся на карантине. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача от 4 марта 2020 года, лица, прибывшие из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции (COVID-19) по категории 1а (КНР, Южная Корея, Иран) подлежат обязательному непрерывному карантину на 14 дней с изоляцией в помещениях, определенных местными исполнительными органами, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней», - отмечается в сообщении.

Так, согласно постановлению 5 марта в 15:50 часов рейсом Сеул-Алматы прибыло 197 человек. Из них транзитников – 97 (Кыргызстан – 23, Узбекистан – 37, РФ – 16, Украина – 18, Южная Корея – 2, Таджикистан - 1).

Кыргызстан предоставил автобус для своих граждан и под сопровождением сотрудников полиции автобус с 21 гражданином Кыргызстана направлены в КР.

Всего в медучреждение доставлено и размещено 100 человек, в том числе 4 детей. Всем изолированным лицам проводится медицинское наблюдение в полном объеме.

Необходимо отметить, что во время карантина (14 дней): не разрешается покидать место карантинизации.

При нарушении режима со стороны лица под карантином предусмотрена административная ответственность.

Напомним, Министерством здравоохранения РК в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения РК принимаются все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.