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    Минздрав РК повысит эффективность мединформсистем

    26 Июля 2022, 08:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев совместно с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным посетил ряд организаций здравоохранения города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

    Они ознакомились с функционированием информсистем и уровнем цифровизации медицинской сферы.

    На сегодняшний день пройден этап создания базовой ИТ-инфраструктуры здравоохранения, внедрены медицинские информационные системы, которые обеспечили техническую основу для внедрения ОСМС.

    Эту работу Министерство здравоохранения РК ранее начало совместно с депутатским корпусом и НПП «Атамекен».

    В дальнейшем планируется совместно с МЦРИАП продолжить развитие мединформсистем и провести реинжиниринг бизнес-процессов работы, который будет включать минимизацию действий врача - как субъекта, вводящего медицинские данные, то есть сделать его потребителем медицинской информации.

    Важной задачей является обеспечить пересмотр бизнес-процессов для снятия нагрузки с врачей и реализовать принцип «врач – потребитель информации, а не ее источник».

    Однажды вводимые медицинские данные должны использоваться необходимое количество раз, без необходимости повторного ввода, то есть должно быть обеспечено внедрение подхода «датацентричности», и данные будут «следовать за пациентом» а не наоборот.

    Таким образом, будет пересмотрены объемы вводимых данных в информационные системы в сфере здравоохранения врачами с учетом всех заинтересованных сторон: медицинской общественности, гражданского общества и государства в лице регулирующего органа.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Цифровой Казахстан
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