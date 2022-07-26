Минздрав РК повысит эффективность мединформсистем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев совместно с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным посетил ряд организаций здравоохранения города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Они ознакомились с функционированием информсистем и уровнем цифровизации медицинской сферы.

На сегодняшний день пройден этап создания базовой ИТ-инфраструктуры здравоохранения, внедрены медицинские информационные системы, которые обеспечили техническую основу для внедрения ОСМС.

Эту работу Министерство здравоохранения РК ранее начало совместно с депутатским корпусом и НПП «Атамекен».

В дальнейшем планируется совместно с МЦРИАП продолжить развитие мединформсистем и провести реинжиниринг бизнес-процессов работы, который будет включать минимизацию действий врача - как субъекта, вводящего медицинские данные, то есть сделать его потребителем медицинской информации.

Важной задачей является обеспечить пересмотр бизнес-процессов для снятия нагрузки с врачей и реализовать принцип «врач – потребитель информации, а не ее источник».

Однажды вводимые медицинские данные должны использоваться необходимое количество раз, без необходимости повторного ввода, то есть должно быть обеспечено внедрение подхода «датацентричности», и данные будут «следовать за пациентом» а не наоборот.

Таким образом, будет пересмотрены объемы вводимых данных в информационные системы в сфере здравоохранения врачами с учетом всех заинтересованных сторон: медицинской общественности, гражданского общества и государства в лице регулирующего органа.