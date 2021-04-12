Минздрав РК: Объем дорогостоящих медуслуг к 2025 году увеличится на 42%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом реализации системы медицинского страхования в Казахстане объем дорогостоящих медицинских услуг увеличится поэтапно до 2025 года на 42%, что должно значительно улучшить их доступность для населения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Если в 2021 году Фондом медицинского страхования запланировано финансирование около 950 тысяч дорогостоящих медуслуг, то к 2025 году их количество возрастет до 1 355 тысяч.

В Министерстве здравоохранения РК обсудили вопросы доступности дорогостоящих медицинских услуг за счет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

В настоящее время в ряде регионов отмечается низкий уровень доступности данных услуг для населения из-за низкой технической оснащенности медицинских организаций. Наименьший уровень доступности наблюдается в Туркестанской, Костанайской, Актюбинской и Алматинской областях. Как отметили в Министерстве здравоохранения, акиматам Костанайской, Алматинской и Туркестанской областей требуется дополнительно приобретать оборудование и активнее привлекать инвестиции в рамках государственно-частного партнерства.

«Каждая поликлиника должна обозначить планы по направлению своего прикрепленного населения на дорогостоящие услуги, а также обозначить маршрут пациентов для своевременного получения ими услуг. Сроки не должны превышать 10 дней. Важно обеспечить дорогостоящими услугами пациентов с социально значимыми и хроническими заболеваниями, при подозрении на онкологические заболевания», - подчеркнула директор департамента координации ОСМС МЗ РК Гулжан Шайхыбекова.

В совещании по повышению доступности дорогостоящих услуг приняли участие представители Фонда социального медицинского страхования, управлений здравоохранении областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, медицинских организаций.

В ходе совещания Министерством был представлен план мероприятий для Фонда медицинского страхования, управлений здравоохранения, медицинских организаций и участковых врачей. Для реализации этого плана необходима слаженная работа всех заинтересованных организаций и постоянная обратная связь с медицинскими организациями, подчеркнули в Минздраве.

Вместе с тем Гулжан Шайхыбекова обратила внимание на ключевые поручения со стороны Министерства здравоохранения. Так, управлениям здравоохранения областей, городов республиканского значения необходимо обеспечить своевременное формирование заявок на соответствующие объемы дорогостоящих услуг для обеспечения 100% потребности населения, мониторинг развития инфраструктуры здравоохранения региона, мониторинг обеспечения 100% доступности дорогостоящих услуг в разрезе медорганизаций, исполнение мероприятий согласно их плану.

Также в целях исключения образования очередей на медслуги необходимо разработать и довести до медорганизаций и населения маршрутизацию пациентов по объектам здравоохранения с привлечением объектов ГЧП и частного сектора;

Фонду социального медицинского страхования необходимо продолжить своевременное размещение объемов услуг субъектам здравоохранения, мониторинг исполнения договорных обязательств по объему и качеству оказываемых дорогостоящих услуг, мониторинг обращений населения касательно доступности дорогостоящих услуг и представление информации по оказанию дорогостоящих услуг в разрезе регионов в Министерство здравоохранения;

Медицинским организациям необходимо проведение обучения и разъяснительной работы среди медработников по условиям оказания дорогостоящих услуг, своевременное заключение договоров соисполнения по оказанию дорогостоящих услуг, внутренний контроль своевременного предоставления направлений и контроль получения услуг пациентами.

Отмечается, что мониторинг за выполнением данного мероприятия предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» будет осуществляться на постоянной основе.