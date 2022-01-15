Минздрав РК о беспорядках: Были случаи, когда пострадавшие не понимали государственный и русский языки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения РК Асель Артакшинова заявила, что пострадавшие во время беспорядков не понимали казахский и русский языки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций, в сопровождении неизвестных вооруженных лиц», - заявила во время брифинга в СЦК Асель Артакшинова.

По словам директора департамента, в настоящее время все медицинские организации республики, в том числе по городу Алматы, работают в штатном режиме.

Также, как отметили в Минздраве, совместно с МВД РК обеспечена круглосуточная охрана лекарственных складов ТОО «СК Фармация» в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе, в которых хранятся все медикаменты для лечения пациентов в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, в том числе наркотические и психотропные вещества.

«Медицинской авиацией из города Нур-Султана в Республиканский центр крови города Алматы было доставлено 360 доз крови для создания резерва. Медицинские организации лекарственными препаратами и компонентами крови были обеспечены в полном объеме», - проинформировала Асель Артакшинова.