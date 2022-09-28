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    Минздрав РК назначил расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе

    28 Сентября 2022, 18:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения РК начато служебное расследование по факту ревакцинации школьников в Актобе вакциной БЦЖ без проведения пробного манту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    По инциденту создана комиссия в составе руководителей профильных комитетов Министерства здравоохранения – санитарного-эпидемиологического контроля и медфармконтроля, профильных специалистов, которая проведет эпидемиологическое расследование и на основании экспертного заключения даст оценку случившемуся инциденту. Управлением здравоохранения Актюбинской области проводится разьяснительная работа с родителями, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья детей.

    13 сентября в общеобразовательной средней школе №74 г. Актобе произошел факт ревакцинации вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту детям первого класса, подлежащим туберкулинодиагностике. Для проведения профилактических прививок по школе были назначены ответственные исполнители – это врач и медицинская сестра от частной клиники ТОО «Медикус центр» города Актобе. Эти медицинские работники на сегодня отстранены от работы. Общее состояние детей удовлетворительное. Все находятся на занятиях под контролем педиатров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Минздрав РК Здравоохранение
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