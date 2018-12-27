Минздрав РК готовит закон, разрешающий пересадку сердца у детей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане не проводятся операции по пересадке сердца у детей, в связи с тем, что в стране нет закона «О смерти мозга у детей», передает корреспондент МИА «Казинформ».
На сегодняшний день в Казахстане около 15 детей нуждаются в пересадке сердца. В связи с тем, что в РК не проводятся подобного рода операции, они вынуждены ехать за границу.
«Операции по трансплантации сердца во всем мире проводят в ограниченных количествах. Это только в тех странах, где предусмотрен закон «О смерти мозга у детей». В связи с тем, что в Казахстане нет действующего закона «О смерти мозга у детей», на сегодняшний день операции по трансплантации сердца и легких не проводятся», - сказала заместитель директора Центра материнства и детства по клинической работе Венера Алтынова на пресс-конференции.
По ее словам, в настоящее время проект закона «О смерти мозга у детей» находится в разработке в Министерстве здравоохранения РК.
Между тем, казахстанские специалисты успешно проводят операции детям по трансплантации печени, почек, поджелудочной железы, а также костного мозга.
«Если печень и почки мы можем пересадить от взрослых доноров, сердце и легкие от взрослых детям не пересаживается. Такое в мире не делается. Ребенку, может быть пересажено только детское сердце», - заключила она.
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