Минздрав РК: Более 120 тысяч человек лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 120 059 человек (–118 880+ и 1 179 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

В стационарах находится – 10 095 пациент, на амбулаторном уровне –109 964 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 450 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациентa, на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.