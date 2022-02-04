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Минздрав РК: Более 120 тысяч человек лечатся от коронавируса
4 Февраля 2022 08:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 120 059 человек (–118 880+ и 1 179 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
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В стационарах находится – 10 095 пациент, на амбулаторном уровне –109 964 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 450 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 163 пациентa, на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.
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