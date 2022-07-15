Минздрав РК актуализировал матрицу оценки эпидемиологической ситуации по КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 июля 2022 года Министерством здравоохранения актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 15 июля 2022 года Министерством здравоохранения актуализирована матрица оценки эпидемиологической ситуации, в которой показатель среднесуточной заболеваемости за 7 дней на 100 тыс. населения пересмотрен на суточный показатель госпитализированных на 100 тыс. населения», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава добавила, что матрица актуализирована с участием национальных экспертов в сфере общественного здравоохранения и экспертов ВОЗ. Были учтены рекомендации Всемирной организации здравоохранения в части оценки текущей эпидситуации, с учетом от уровня госпитализации в инфекционных стационарах и отделениях интенсивной терапии, уровня охвата вакцинацией населения, распространенности инфекции и циркулирующих вариантов коронавирусной инфекций.

Так, «зеленая» зона это:

1. При занятости коек до 2 500 больных, независимо от показателя репродуктивного числа R;

2. При занятости коек до 5 000 больных и показателе репродуктивного числа R менее 1.

«Желтая» зона:

1. При занятости коек до 5 000 больных и R больше 1;

2. При занятости коек от 5 000 до 10 000 больных и R меньше 1;

«Красная» зона:

1. При занятости коек от 5 000 больных и R больше 1;

2. При занятости коек больше 10 000 больных независимо от R.

«На сегодняшний день почти 90% больных находится на амбулаторном лечении. Заболевание протекает в легкой и легко-средней форме, тяжелым течением не характеризируется. При этом летальность очень низкая, она сведена к нулю. Учитывая все эпидемиологические и клинические состояния сегодня матрица пересмотрена», - пояснила Ажар Гиният.



