Минздрав РК: 701 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 701 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-аккаунт Министерства здравоохранения РК.

«На 22 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 211 человек (34 663 КВИ+ и 548 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 822 пациента, на амбулаторном уровне – 22 389 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 701 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента, на аппарате ИВЛ – 95 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава РК.