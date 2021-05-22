РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:48, 22 Май 2021 | GMT +6

    Минздрав РК: 701 пациент с коронавирусом - в тяжелом состоянии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 701 пациент с коронавирусом находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-аккаунт Министерства здравоохранения РК.

    «На 22 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 211 человек (34 663 КВИ+ и 548 КВИ-), из них в стационарах находятся 12 822 пациента, на амбулаторном уровне – 22 389 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 701 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента, на аппарате ИВЛ – 95 пациентов», - говорится в сообщении Минздрава РК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:12
    МАГАТЭ даст рекомендации по выбору района размещения АЭС в Казахстане
    Сегодня, 18:11
    27 стран могут облегчить визовый режим для казахстанцев
    Сегодня, 18:00
    Снятие отпечатков пальцев: не попадут ли персональные данные казахстанцев в третьи руки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!