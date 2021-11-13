Минздрав РК: 514 больных коронавирусом - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 ноября лечение от КВИ продолжают получать 35 407 человек (–30 353+ и 5 054 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 609 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 798 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЗ РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 514 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 127 пациентов, на аппарате ИВЛ – 89 пациентов.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1220 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, выздоровели 2365 человек. По данным МВК, еще шесть человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса за сутки.