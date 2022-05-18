18 Мая 2022 15:17

Минздрав рассматривает расширение услуг в рамках ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят расширить перечень оказываемых услуг в рамках Обязательного медицинского страхования (ОСМС). Для этого увеличивается объем финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках ОСМС мы увеличили объем финансирования. Дорогие услуги в рамках ОСМС мы не можем пока оплачивать. Поскольку не так много денег для того, чтобы обеспечить всех дорогостоящими стоматологическими услугами. Мы сейчас разрабатываем пакет, чтобы улучшить помощь в рамках ОСМС», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

В частности, по словам министра, рассматирвается возможность в рамках одного поступления лечить и другие заболевания.

«На сегодня очень много людей обращаются и пишут, что поступают в больницу на операцию, а выявили еще одно заболевание, а врач не может лечить, потому что другое заболевание не оплачено фондом. Мы хотим расширить эти услуги», - пояснила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что зарплата врачей увеличится еще на 30% в Казахстане.

«Глава государства уделяет большое внимание благосостоянию населения в целом, в том числе медицинских работников. В связи с этим с 1 января 2021 года повысилась заработная плата 247 тыс. медицинских работников. В 2022 году заработная плата врачей увеличилась в среднем на 30%, это более 400 тыс. человек, среднего медицинского персонала - на 20%», - сообщила Ажар Гиният.