Минздрав предупредил казахстанцев о возможной вспышке лихорадки денге в Египте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Симптомы неизвестного заболевания, зафиксированного в Египте, схожи с лихорадкой денге. Об этом говорится в информации Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Лихорадка денге – вирусная инфекция, которая передается человеку инфицированными комарами при укусах. Воздушно-капельным путем от человека к человеку заболевание не передается. Заболевание распространяется в тропических и субтропических странах. По данным ВОЗ, эндемичными являются более 100 стран Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

В Казахстане ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания. В текущем году зарегистрировано 2 случая лихорадки денге среди лиц, прибывших из неблагополучных по лихорадке денге стран (Таиланд). Заболевание проявляется в виде повышения температуры тела, головной боли, ломоте в теле, тошноты, однако в большинстве случаев заболевание проходит без симптомов, и состояние больного улучшается через 1-2 недели.

В целях своевременного выявления и оказания медицинской помощи больным на санитарно-карантинном пункте при въезде в страну в аэропорту, ж/д вокзалах и автомобильных пунктах проводится мониторинг прибывших путем дистанционного измерения температуры тела.

В целях недопущения заражения при нахождении в эндемичных странах необходимо: использовать средства защиты от укусов комаров; закрывать окна и двери; при проявлении симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.

Ранее МИА «Казинформ» сообщало о том, что в Египте загадочная болезнь поразила сотни жителей одной из деревень.