Минздрав поддержал строительство университетской больницы на 800 коек в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Для медицинских организаций региона закуплено необходимое оборудование на сумму 451,4 млн тенге, а также 11 врачей прошли обучение в зарубежных клиниках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, динамика последних трех лет показывает рост общей смертности населения, младенческой и материнской смертности. Также с начала года сохраняется высокий уровень материнской смертности. Основная проблема – плохая экология, отсутствие современной медицинской базы, нехватка медицинских кадров (150 специалистов).

Планируется, что койки детской инфекционной больницы переведут в новый корпус на базе фтизиопульмонологического центра, который будет соответствовать современным стандартам.

«В плане предусмотрено строительство многопрофильной детской больницы с консультативно-диагностическим центром на 250 коек. Закуплено необходимое оборудование для медицинских организаций на сумму 451,4 млн тенге, 11 врачей прошли обучение в зарубежных клиниках. Лечение рака щитовидной железы и тиреотоксикоза радиоактивным йодом проводится только в нашей области. В настоящее время пролечено 745 пациентов со всех регионов страны», – сообщили в акимате.

Также сообщается, что Минздрав поддержал строительство университетской больницы на 800 коек. Ведутся переговоры по земельному участку и организации коммуникаций и механизмов финансирования.

В целях обеспечения поэтапного доступа к медицинскому обслуживанию и охвата отдаленных сел в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» до 2025 года планируется построить 65 объектов.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации поручения Главы государства в области Абай введены в эксплуатацию 4 школы. В городе Семей открылись 2 школы на 1500 мест.