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    Минздрав ответил на утверждение о бесплатных лекарствах для умерших пациентов

    31 Июля 2023, 19:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали информацию о том, что бесплатные лекарства выписывали умершим пациентам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    В соцсетях распространяется сообщение со ссылкой на интервью Олжаса Абишева (вице-министр здравоохранения с 2017 по 2020 год, — прим.), в котором он утверждает, что бесплатные лекарственные средства выписывались по рецептам умершим лицам. Это утверждение прокомментировали в Минздраве РК.

    Министерство здравоохранения заявило, что данная информация не соответствует действительности.

    «На сегодняшний день в целях эффективного и прозрачного обеспечения лекарственными средствами населения в рамках ГОБМП и ОСМС министерством в лице Комитета медицинского и фармацевтического контроля осуществляется регулярный мониторинг ИСЛО и в медицинской информационной системе (МИС). Кроме того, процедура выдачи препаратов контролируется на уровне Фонда социального и медицинского страхования и ТОО «СК-Фармация», - разъяснили в ведомстве, добавив, что ранее были выявлены единичные случаи выписки рецептов умершим пациентов.

    «При детальном анализе по выявленным фактам установлено, что данные случаи были из-за несвоевременного введения данных в информационную систему лекарственного обеспечения», - прокомментировали в Минздраве.

    В настоящее время ведется работа по реализации и усовершенствованию сервисов по получению подтверждения от пациента при помощи СМС-уведомлений с кодом подтверждения о получении лекарства.

    Министерством здравоохранения, как отметили в ведомстве, совместно с другими государственными органами реализуется проект по внедрению цифровой маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Результаты этого проекта должны обеспечить полную оцифровку лекарственного обеспечения, что приведет к прозрачности движения лекарств и повысит контроль качества лекарств.

    «Напомним, что, согласно статье 274 Уголовного кодекса РК, за распространение заведомо ложной информации может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ, ограничения или лишения свободы. По данному факту распространения заведомо ложной информации Министерство здравоохранения оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы», — сказано в официальном сообщении ведомства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Фейки Фармацевтика
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