РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:10, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Минздрав опроверг сообщения о расширении списка обязательных профилактических прививок

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сообщения в соцсетях о планируемых изменениях в перечне обязательных профилактических прививок и принуждении к вакцинации опровергли в Министерстве здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    «В настоящий момент такого постановления правительства на обсуждении нет. Перечень обязательных профилактических прививок указан в Постановлении №612 от 24 сентября 2020 года. Согласно статье 77 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», граждане имеют право на информированное согласие или отказ от всех медицинских манипуляций, включая профилактические прививки», — сообщили в ведомстве.

    Казахстанцы не впервые пугают пользователей Сети сообщениями о принудительной вакцинации и штрафах за отказ от прививок. Ранее Министерство здравоохранения уже опровергало подобные фейки.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!