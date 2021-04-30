Минздрав опроверг сообщения о расширении списка обязательных профилактических прививок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сообщения в соцсетях о планируемых изменениях в перечне обязательных профилактических прививок и принуждении к вакцинации опровергли в Министерстве здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

«В настоящий момент такого постановления правительства на обсуждении нет. Перечень обязательных профилактических прививок указан в Постановлении №612 от 24 сентября 2020 года. Согласно статье 77 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», граждане имеют право на информированное согласие или отказ от всех медицинских манипуляций, включая профилактические прививки», — сообщили в ведомстве.

Казахстанцы не впервые пугают пользователей Сети сообщениями о принудительной вакцинации и штрафах за отказ от прививок. Ранее Министерство здравоохранения уже опровергало подобные фейки.