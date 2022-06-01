1 Июня 2022 12:28

Минздрав об оспе обезьян - проводится термометрия прибывающих в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что случаев заболевания оспой обезьян в Казахстане не зарегистрировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это вирусное инфекционное заболевание, редко встречается в мире. В основном в эндемических районах и регионах. Заболевание распространяется из Западной Африки, в основном много регистрируется в Конго, Нигерии.

Несмотря на то, что принимаются меры, болезнь распространяется во всем мире. Сегодня 24 страны заявили, что у них были зарегистрированы единичные случаи. Но в основном регистрируются в странах Великобритании, Португалии, Испании. ВОЗ дает рекомендации», - сказала Ажар Гиният журналистам в кулуарах заседания Правительства.

Министр заявила, что случаев заболевания в нашей стране не зарегистрировано.

«Основные симптомы заболевания - высокая температура, выраженная интоксикация, слабость, головные боли, проявление покраснений на коже в виде экзантем - сыпь.

При подозрении на такие заболевания во всем мире ВОЗ рекомендует изолировать и обследовать их. Какие есть симптомы, бороться с ними», - добавила она.

Ажар Гиният прокомментировала, что делает Казахстан в связи с регистрацией заболевания в мире.

«На сегодняе в Казахстане случаев не зарегистрировано. На границе мы проводим термометрию всем, кто заезжает в нашу страну. Если обнаруживаются люди с температурой, острыми респираторными вирусными инфекциями, все они изолируются в инфекционные стационары, в отдельные палаты и боксы, затем обследуются», - проинформировала А. Гиният.

Также, по ее словам, на случай оспы обезьян Минздрав подготовил диагностику, а именно специальные тесты, чтобы подтвердить или исключить заболевание в случае подозрения на оспу обезьян.

Министр отметила, что вакцинация всего населения проводится при определенных случаях, когда идет масштабная эпидемия по всему миру или в стране, и если эта инфекция опасна высокой смертностью или тяжелыми последствиями.

«На сегодня ВОЗ не рекомендует проводить вакцинацию. Раньше это заболевание было очень распространено, до 1980 года. Наши граждане тоже все вакцинировались. Сейчас вопрос о вакцинации всего населения Казахстана не стоит, будет ждать рекомендацию ВОЗ. Вакцины от оспы обезьян нет. При обнаружении этого вируса у нас в стране, наши специалисты готовятся. У них есть хороший опыт», - заявила А. Гиният.

Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) сообщила ране е корреспонденту МИА «Казинформ» о готовности ученых разработать вакцину от оспы обезьян.