Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Минздрав наделят дополнительными полномочиями

    13 Марта 2023, 21:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разработку и утверждение методики распределения объемов услуг и средств по оказанию медпомощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС намерены передать Министерству здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление Правительства размещено на портале «Открытые НПА».

    Согласно документу, Минздрав дополнительно наделят следующими функциями:

    - определение правил оказания медицинской помощи парамедиками;

    - разработка и утверждение методики распределения объемов услуг и (или) средств субъектам здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

    - разработка и утверждение методики расчета индикаторов и рейтинговой оценки деятельности субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

    «Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий, и положения проекта не окажут влияние на обеспечение национальной безопасности. Внедрение автоматизированного распределения объемов медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с учетом рейтинговой оценки субъектов здравоохранения, рассчитанной на основе индикаторов оценки показателей ресурсной базы, уровня менеджмента и качества оказания медицинской помощи медицинской организации, позволит сделать процесс распределения объемов прозрачным, систематизированным, а также снизит коррупционные риски», - говорится в пояснительной записке.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    12 реабилитационных центров построят в Казахстане
    Уникальную операцию «хрустальному» ребенку провели в Алматы
    Как будет функционировать новый реабилитационный центр для детей-инвалидов в Костанае
    Около 7 тысяч воспитанников кокшетауских детсадов остались без медицинского профосмотра
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров