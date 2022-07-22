Минздрав: 1206 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 июля лечение от КВИ продолжают получать 14 026 человек (–13 893+ и 133 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

Из них в стационарах находится – 1 206 пациентов, на амбулаторном уровне – 12 820 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 25 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – три пациента.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 2480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 872 человека выздоровели.