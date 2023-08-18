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    Минюсты Казахстана и Беларуси заключили Меморандум о сотрудничестве

    18 Августа 2023, 09:45

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в областях затрагивающих законодательную деятельность, сферу принудительного исполнения, адвокатуры, нотариата и внедрения информационных технологий, передает МИА «Казинформ».

    В рамках официального визита делегации Министерства юстиции Республики Казахстан в Минск, Министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев и Министр юстиции Республики Беларусь Сергей Хоменко подписали Меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран.

    Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в областях затрагивающих законодательную деятельность, сферу принудительного исполнения, адвокатуры, нотариата и внедрения информационных технологий и др.

    Кроме того, в ходе визита подписано Соглашение о сотрудничестве между Центром судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан и Научно-практическим центром Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Соглашение подписано в целях развития потенциала двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам судебной экспертизы и формирования механизмов оперативного и согласованного взаимодействия

    Стоит отметить, что за столом переговоров стороны обменялись опытом работы относительно деятельности министерств юстиции двух стран и вопросов судебно-экспертной деятельности.

    Азамат Ескараев проинформировал о принимаемых мерах по совершенствованию вопросов цифровизации деятельности органов юстиции в рамках программы «Digital Justice – Цифровая юстиция».

    По итогам визита достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве на постоянной основе.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минюст Беларусь Международная деятельность РК Международные отношения
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