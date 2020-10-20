Минюст РК предлагает изменить порядок проведения научной правовой экспертизы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научная правовая экспертиза является одной из ключевых этапов законотворческой деятельности. Такая экспертиза позволяет рассматривать законопроекты с точки зрения научной обоснованности и проработанности. Однако действующий порядок проведения научной правовой экспертизы требует дальнейшего совершенствования, считают в Министерстве юстиции РК.

Как передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства, в рамках разработанного Министерством юстиции законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества», было принято решение полностью реформировать порядок проведения научной правовой экспертизы.

Так, предлагается отказаться от привлечения одной организации к проведению научной правовой экспертизы на основании государственных закупок, перейдя к привлечению экспертов отраслей из соответствующего Реестра.

Формирование и автоматизированное ведение Реестра научных экспертов позволит привлекать в качестве экспертов не только национальных (со всех регионов страны), но и зарубежных специалистов, а также будет способствовать объективному и независимому выбору экспертов и создания равных условий для них.

Таким образом, проведением научной правовой экспертизы будет заниматься не одна организация, выигравшая в конкурсе, как это происходит сейчас, а конкретные эксперты, имеющие глубокие теоритические либо практические знания в исследуемых областях.

С целью повышения прозрачности, оперативности и эффективности проведения научных экспертиз также будет разработана информационная система.

Информационная система будет регулировать весь процесс проведения экспертизы, в частности вести электронный реестр научных экспертов и рейтинг среди экспертов, а также электронную базу экспертных заключений, отслеживать обеспечение соблюдения сроков проведения научной правовой экспертизы экспертом, распределять между экспертами сложные акты и другие вопросы.

Кроме того, законопроектом предлагается установить ответственность научных экспертов за результаты научных экспертиз. Эксперт за подготовленное им заключение научной правовой экспертизы будет нести гражданско-правовую и репутационную ответственность.

Кроме того, учитывая зарубежный опыт, предлагается внедрить персональную ответственность эксперта в виде исключения его из Реестра, в случаях, предусмотренных законом.

Указанные подходы по реформированию порядка проведения научной правовой экспертизы, позволят полноценно использовать возможности научной правовой экспертизы в законотворческом процессе и повысить качество разрабатываемых законопроектов, отмечают в ведомстве.