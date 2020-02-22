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    Минюст планирует запустить новую информационную систему «Е-saraptama»

    22 Февраля 2020, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по улучшению материально-технической базы в сфере судебной экспертизы рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках дальнейшей модернизации и совершенствования инфраструктуры органов судебной экспертизы продолжается поэтапная работа по улучшению материально-технической базы. Согласно годовому плану государственных закупок товаров, работ и услуг Центра в 2019 году приобретены лабораторные оборудования на общую сумму 800,6 млн тенге, а в 2020 году запланировано – 902,3 млн тенге», - сообщил Марат Бекетаев в своем ответе на депутатский запрос.

    «Проведена работа по разработке информационной системы «Е-saraptama» и ее интеграции с информационной системой «Төрелік» Верховного суда РК, информационной системой «Е-уголовное дело» Генеральной прокуратуры РК и информационной системой «ГБД «Е-лицензирование» МЦРИАП РК. Запуск системы в промышленную эксплуатацию планируется в т.г. Для запуска системы подготовлена материальная техническая база Институтов на общую сумму 579,5 млн тг. (созданы локальные сети во всех Институтах, приобретены 1 000 единиц компьютерной техники и необходимые программные обеспечения)», - добавил министр.

    Кроме того, по его словам, Центром в целях автоматизации документооборота между его структурными подразделениями и с государственными органами на арендной основе приобретена информационная система «Documentolog» (интегрированная с ЕСЭДО). В целях реализации Закона РК «О дактилоскопической и геномной регистрации» поддержаны расходы на приобретение аппаратно-программного комплекса регистрации результатов геномной экспертизы на общую сумму 141,8 млн тг.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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