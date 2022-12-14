Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Мины времен Второй мировой войны нашли в Кокшетау

    14 Декабря 2022, 13:11

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Кокшетау найдены мины времен Второй мировой войны. 14 декабря в WhatsApp-группе «Экскаваторщики Кокшетау», 39-летний житель города опубликовал фотографии, предположительно, мин, найденных во время земляных работ. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Сотрудникам полиции водитель экскаватора пояснил, что при разработке грунта на строительном участке на территории областного центра выкопал гидромолотком шесть ржавых мин. В настоящее время найденные предметы изъяты полицейскими, назначена экспертиза. По предварительной версии, в годы ВОВ под грифом «Секретно» на территорию города был эвакуирован военный завод, который был размещен предположительно на территории проведения земляных работ», - проинформировали в полиции.


    Фото: polisia.kz
    Акмолинская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Аким Акмолинской области встретился с населением Кокшетау
    Бесплатные секции для особенных детей открыты в Год детей в Кокшетау
    Популярное
    1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
    2 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе
    3 В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей
    4 Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске
    5 Выращивать форель и осетровых будут в Костанайской области
    Новости партнеров