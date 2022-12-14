Мины времен Второй мировой войны нашли в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Кокшетау найдены мины времен Второй мировой войны. 14 декабря в WhatsApp-группе «Экскаваторщики Кокшетау», 39-летний житель города опубликовал фотографии, предположительно, мин, найденных во время земляных работ. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Сотрудникам полиции водитель экскаватора пояснил, что при разработке грунта на строительном участке на территории областного центра выкопал гидромолотком шесть ржавых мин. В настоящее время найденные предметы изъяты полицейскими, назначена экспертиза. По предварительной версии, в годы ВОВ под грифом «Секретно» на территорию города был эвакуирован военный завод, который был размещен предположительно на территории проведения земляных работ», - проинформировали в полиции.





Фото: polisia.kz















