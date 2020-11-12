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    Минутой молчания почтили память погибшего коллеги сотрудники ДУИС по Акмолинской области

    12 Ноября 2020, 13:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Минутой молчания почтили память погибшего коллеги сотрудники ДУИС по Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, сегодня, 12 ноября, в день памяти гибели Газиза Байтасова прошла минута молчания в учреждении ЕЦ-166/25 департамента УИС по Акмолинской области.

    «Капитан полиции Газиз Байтасов геройски погиб в неравной схватке с бандитами, при террористическом акте в городе Таразе в 2011 году, выполняя свой долг офицера правоохранительных органов», - отметили в ведомстве.

    Указом Перового Президента РК – Лидера Нации Н.А. Назарбаева Г. Байтасову присвоено высокое звание Халық Қаһарманы посмертно.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Пенитенциарная система Память МВД РК
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