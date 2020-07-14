Минтруда высказался об уровне безработицы в период пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов прокомментировал уровень и рост безработицы в период пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос для меня тоже проблематичный. Дело в том, что за уровнем безработицы и количеством безработных у нас следит Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК. К сожалению, пока, официальных данных, они не публикуют. За второй квартал данные будут к 12 августа. Однако, тем не менее, мы должны ориентироваться на рынке труда. С другой стороны, регистрация в Центрах занятости, это тоже не дает картину уровня безработицы. Поэтому мы делаем свою оценку. Мы базируемся на решениях санитарных врачей каждого региона: какие предприятия ограничили деятельность, сколько людей занято на предприятиях. Кроме того, учитываем опрос, который регулярно проводит Национальная палата предпринимателей «Атамекен»: кто сократил своих работников, кто отправляет в отпуск», - прокомментировал Биржан Нурымбетов.

По его словам, по уровню безработицы критичным был апрель месяц.

«В прошлый раз, как-то озвучили, что самым критичным был апрель месяц – порядка 4 млн 200 тысяч человек. Затем по снятию ограничений, в мае, мы оценивали на уровне 1 млн 145 тысяч. В июне месяце были более менее послабления, оценивали порядка 735 тысяч человек. В июле ограничения усилились, предположительно думали, что будет почти 1 млн человек. Сейчас карантин продолжается, к концу июля дадим свою оценку», - заключил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.