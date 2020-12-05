Минтруда с площадкой Coursera предоставляют казахстанцам возможность пройти онлайн-обучение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством информации и общественного развития РК проведен ONLINE DIALOG в рамках республиканского молодежного образовательного проекта «ZEREN», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Диалог состоялся на тему «Молодежь в новой реальности: время действий». Тема дискуссионной площадки была направлена на обсуждение вопросов трудоустройства молодежи.

В рамках своего выступления вице-министр труда и социальной защиты населения РК С.Шапкенов рассказал о ходе реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

Кроме того, экспертным мнением поделились Президент АО «Центра развития трудовых ресурсов» Д. Аргандыков, руководитель образовательных проектов BTS Digital С. Нурбек, политолог Е. Саиров по краткосрочному профессиональному обучению по востребованным на рынке труда специальностям, оказанию активных мер содействия занятости населения и проведению социальной профессиональной ориентации для категории NEET-молодежь.

Также Министерство труда и социальной защиты населения РК и Центр развития трудовых ресурсов в рамках сотрудничества с ведущей площадкой онлайн-образования Coursera предоставляют казахстанцам возможность пройти бесплатное онлайн-обучение.

Спикеры сообщили, что на сегодняшний день на платформе обучаются 38 тысяч молодых людей, которым предлагается 4,4 тысяч онлайн-курсов по 31 дисциплине. Для участия в проекте достаточно подать заявку через электронную биржу труда enbek.kz.