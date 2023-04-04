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    Минтруда провело расчеты по спецвыплатам работникам, занятым во вредных условиях труда

    4 Апреля 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане усилят социальную защищенность работников, занятых во вредных условиях труда. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане для социального обеспечения данной категории работников с 2005 года введена система социального страхования от несчастных случаев и с 2015 года профессиональная схема пенсионного обеспечения, предусматривающая ранний выход на пенсию в возрасте 50 лет. Но обе эти системы базируются на аннуитетах. Если в первой из них выплаты производятся до пенсионного возраста, то во второй аннуитеты не всем доступны из-за низких накоплений», - сказала Тамара Дуйсенова.

    В этой связи, как отметила министр, Главой государства поручено усилить социальную защищенность работников, занятых во вредных условиях труда, путем введения специальных выплат.

    «Во исполнение данного поручения с учетом отечественного и мирового опыта, министерством был рассмотрен ряд подходов и проведены моновариантные расчеты. На сегодня предлагаемые подходы выработаны и находятся на рассмотрении АРРФР и страхового рынка. По завершению ими работы согласованные решения будут вынесены на Ваше рассмотрение», - резюмировала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минтруда РК Страхование Пенсия
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