Минтруда приступило к разработке законопроекта «О профессиональных квалификациях»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провели итоговое публичное мероприятие, в ходе которого был презентован отчет ОЭСР, подготовленный в рамках реализации проекта «Формирование эффективной Национальной стратегии навыков Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

В мероприятии приняли участие первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, представители Министерства образования и науки РК, Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «Центр развития трудовых ресурсов», НПП «Атамекен», управлений координации занятости и социальных программ, вузов и др.

ОЭСР на мероприятии представляли заместитель директора Директората по вопросам занятости, труда и социальных вопросов Марк Пирсон, руководители Центра профессиональных навыков Эль-Иза Мохамеду и Эндрю Белл, политические аналитики Стефано Пиано, Мисо Ли и Сэм Томас, старший специалист по управлению и непрерывному обучению Европейского фонда образования Хосе Мануэль Галвин Аррибас.

Реализация Проекта проходила в период с мая 2019 года по май 2021 года.

Для его реализации были выбраны четыре приоритетных направления:

– содействие широкому участию в обучении взрослых во всех формах с уделением особого внимания более уязвимым группам населения, таким как лица с инвалидностью и пожилые люди;

– повышение эффективности использования навыков на рынке труда уязвимых групп населения, таких как молодежь, пожилые люди, лица с инвалидностью и женщины;

– укрепление систем повышения квалификации, обучения и сбора информации о рынке труда;

– укрепление системы управления профессиональными навыками.

«Для реализации Проекта проведено 3 миссии ОЭСР. В ходе первой был проведен семинар по стратегии навыков, обсуждены и утверждены предлагаемые приоритетные области Проекта. В рамках второй миссии проведен диагностический практикум для обсуждения ключевых факторов, приоритетных для политики в области навыков. Третья миссия ОЭСР, ввиду эпидемиологической ситуации, осуществлялась в формате видеоконференцсвязи. Был проведен практикум по передовому опыту, рассмотрены проекты рекомендаций, разработанных для Казахстана, и определены ключевые аспекты реализации», – сообщил Акмади Сарбасов.

В ходе презентации казахстанская сторона обсудила с представителями ОЭСР ключевые аспекты итогового отчета по Проекту и рекомендации по укреплению и развитию казахстанской системы навыков путем содействия более широкому участию в обучении взрослых, повышения уровня профессиональной подготовки уязвимых групп населения на рынке труда, укрепления систем профессиональной подготовки и обучения на рынке труда, укрепления системы управления навыками.

Реализацию некоторых рекомендаций планируется осуществлять в рамках Национального проекта развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» (далее – Национальный проект).

«В Национальном проекте предусмотрены новые инструменты, способствующие развитию инфраструктуры рынка труда – создание цифровых центров занятости населения, «единого окна» для получения мер поддержки для развития предпринимательства, развитие онлайн-услуг, развитие навыков трудовых ресурсов, создание эффективной модели трудового посредничества», – отметил Акмади Сарбасов.

Также ОЭСР рекомендуется усилить сотрудничество с частными агентствами занятости по трудоустройству и неправительственными организациями для повышения количества вакансий и продвижения служб поиска работы. По данной рекомендации МТСЗН будет рассматривать внесение изменений в Правила организации и финансирования аутсорсинга услуг в сфере занятости населения для улучшения качества услуг, оказываемых частными агентствами занятости.

«Анализ, проведенный ОЭСР, весьма актуален также и потому, что мы в настоящее время ведем работу по совершенствованию национальной системы квалификаций. Так, наши иностранные коллеги рекомендовали создать технический орган для координации разработки Национальной системы квалификаций, а также внедрить надёжную систему сертификации. С учетом рекомендаций ОЭСР, мы приступили к разработке законопроекта «О профессиональных квалификациях», который позволит систематизировать все элементы Национальной системы квалификаций, а также различные способы регулирования доступа к занятиям разными видами деятельности через признание квалификации. Кроме того, документ утвердит порядок сертификации, как один из способов признания квалификации», – добавил первый вице-министр.

Акмади Сарбасов также отметил, что полученные рекомендации послужат импульсом для внедрения передовой практики ОЭСР в сферах укрепления и развития системы навыков, системы прогнозирования и обучения трудовых ресурсов, а также рынка труда в целом.