Минтруда озвучило прогнозы по безработице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой уровень безработицы ожидается в Казахстане на конец года, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Глава МТСЗН отметил, что по итогам первого квартала этого года количество занятых в экономике граждан составляло 8,8 млн человек, уровень безработицы – 4,8%.

В марте-апреле в связи с введением карантинных мер вне занятости временно оказались 4,2 млн казахстанцев.

«Ослабление карантинных мер началось с 20 апреля текущего года, что способствовало поэтапному возобновлению занятости. Считаем, что принимаемые Правительством меры по восстановлению экономики, с акцентом на обеспечение занятости населения, позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда с июля текущего года», – сообщил Биржан Нурымбетов.

По словам министра, ожидаемый уровень безработицы на конец года может составить 6,1%.