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    Минтруда озвучило прогнозы по безработице

    25 Июня 2020, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой уровень безработицы ожидается в Казахстане на конец года, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Глава МТСЗН отметил, что по итогам первого квартала этого года количество занятых в экономике граждан составляло 8,8 млн человек, уровень безработицы – 4,8%.

    В марте-апреле в связи с введением карантинных мер вне занятости временно оказались 4,2 млн казахстанцев.

    «Ослабление карантинных мер началось с 20 апреля текущего года, что способствовало поэтапному возобновлению занятости. Считаем, что принимаемые Правительством меры по восстановлению экономики, с акцентом на обеспечение занятости населения, позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда с июля текущего года», – сообщил Биржан Нурымбетов.

    По словам министра, ожидаемый уровень безработицы на конец года может составить 6,1%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК Занятость Общество
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