Минтруда и ПРООН разработали методику определения соцблагополучия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Программой развития ООН в Казахстане (ПРООН) разработана Методика определения социального благополучия семьи (лица). Она станет основой для проактивного предоставления гражданам мер социальной поддержки посредством Цифровой карты семьи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

На сегодняшний день гражданам предоставляется широкий спектр государственных гарантий и мер социальной поддержки, однако не все казахстанцы осведомлены о своем праве на них. В связи с этим с 1 января т.г. в республике запущена Цифровая карта семьи (ЦКС), главной целью которой является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки.

ЦКС формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. В ней аккумулирована информация о более 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.

В Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

Определение социального статуса граждан будет осуществляться Цифровой картой семьи в автоматическом режиме на основе данных из информационных систем государственных органов при помощи Методики, разработанной специалистами Минтруда совместно с экспертами ПРООН с использованием модели Алкира-Фостера.

Уровень социального благополучия семьи будет определяться на основе анализа следующих показателей:

- наличие доходов и кредитных обязательств;

- наличие работы (занятость трудоспособного члена семьи);

- наличие жилья, личного подсобного хозяйства, земельного участка;

- наличие движимого имущества;

- обеспечение услугами в области социальной защиты;

- обеспечение услугами в области здравоохранения;

- обеспечение услугами в области образования.

По итогам анализа семьи (лица) в соответствии с их социальным положением будут разделены на 5 категорий путем суммирования балов, присвоенных по каждому вышеперечисленному показателю:

- благополучный уровень, от 1 800 и выше баллов;

- удовлетворительный уровень, от 730 до 1 799 баллов;

- неудовлетворительный уровень, от минус 30 до 729 баллов;

- кризисный уровень, от минус 460 до минус 29 баллов;

- экстренный уровень, до минус 459 баллов.

Удовлетворительный уровень означает, что семья (лицо) способна справится со своей ситуацией, при необходимости может быть оказана консультативная и методическая поддержка соответствующих государственных органов.

При неудовлетворительном уровне семья или человек могут решить свои проблемы самостоятельно при условии помощи и поддержки соответствующих государственных органов.

Граждане, находящиеся на кризисном уровне, не могут самостоятельно решить серьезные проблемы, и им нужна комплексная помощь со стороны государственных органов для улучшения их положения.

Семья (лицо), оказавшаяся на экстренном уровне, испытывает финансовые трудности и не может удовлетворить свои базовые потребности. В этом случае необходимо срочное вмешательство соответствующих государственных органов.

Граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, получат комплексные меры поддержки от государства, включая полагающиеся социальные выплаты и содействие в занятости.

Следует отметить, что на основе модели Алкира-Фостера создан индекс многомерной бедности, позволяющий детально и объемно представить социальное положение населения. Впервые данный индекс был применен в Докладе о развитии человека 2010 года, подготовленном Оксфордским университетом при поддержке ПРООН.

В современном мире концепция многомерной бедности считается наиболее прогрессивным подходом к измерению социального благополучия населения, так как низкий уровень доходов – это только один из аспектов низкого уровня благосостояния. Семья может иметь средний доход, но при этом не иметь доступа к качественным медицинским услугам и образованию, достойной работе и т.д.

Многомерные индикаторы, примененные в Методике, дают практическую возможность вычленить ключевые параметры благосостояния, позволяющие с высокой точностью идентифицировать группы социального неблагополучия и тем самым определить среднесрочные и долгосрочные задачи и направления социальной политики для преодоления наметившихся негативных тенденций.

Как сообщалось ранее, в настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 9 видов пособий и социальных выплат. Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

В 2023 году будет расширен перечень услуг в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования. С 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий в трех вышеуказанных сферах.



