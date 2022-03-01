Минторговли РК прокомментировало опасения касательно роста цен на продовольствие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство торговли и интеграции РК выступило с разъяснениями в связи с опасениями населения касательно роста цен на основные продовольственные товары, включенные в группу социально значимых продовольственных товаров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Казахстан практически полностью обеспечивает себя продтоварами. По всем СЗПТ, включая импотозависимые позиции (сахар, мясо кур, творог), имеются значительные запасы. В Стабфондах хранится 27,4 тысячи тонн социально значимых продтоваров, в том числе: муки, сахар, макароны, рис и др. уже заключены форвардные контракты на поставку овощной продукции. По состоянию на 24 февраля т.г. в стабфондах хранятся 27,4 тыс. тонн СЗПТ, в том числе муки – 11,5 тыс. тонн, сахара – 3,8 тыс. тонн, макарон – 1,5 тыс. тонн, риса – 0,8 тыс. тонн и др. Заключены форвардные договора на поставку порядка 124,5 тыс. тонн СЗПТ, в том числе на поставку картофеля – 45,7 тыс. тонн, лука – 12,5 тыс. тонн, моркови – 13,2 тыс. тонн и др. По данным Союза торговых сетей, ритейлеры обеспечены запасами социально значимых продовольственных товаров минимум на 30 дней. Эти запасы сформированы за счет подписанных контрактов, в том числе, в рамках оборотной схемы. То есть товары реализуются по фиксированным ценам с минимальной торговой надбавкой. Отмечаются факты повышения цен на СЗПТ в магазинах у дома. Они связаны со случаями спекулятивного повышения цен на продтовары у оптовых продавцов. Для предотвращения спекуляций акиматами сейчас проводится работа с участниками торговли», - говорится в сообщении Минторговли.

По информации ведомства, продолжается работа по недопущению роста цен путем усиления администрирования и государственного контроля за торговыми надбавками и ретро-бонусами, а также своевременным введением предельных цен.

Со стороны акиматов проводится усиленный мониторинг и контроль за соблюдением размеров торговой надбавки в размере не более 15% и недопущения взимания торговыми сетями вознаграждения.

По данному направлению привлекается общественность для контроля за каждой торговой точкой.

Еженедельно под председательством Премьер-Министра в рамках работы офиса Цифрового Правительства рассматривается ситуация по каждому региону в разрезе товаров и принимаются оперативные меры по стабилизации и недопущению роста

«Сообщаем также, что для обеспечения физической и ценовой доступности основных видов продтоваров Министерством сельского хозяйства ведётся планомерная работа по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства. Разработан План по обеспечению продовольственной безопасности страны до 2024 года. По итогам реализации данного плана планируется достичь 100% обеспечения внутреннего потребления за счет собственного производства. (В настоящее время наблюдается импортозависимость по таким видам товаров, как сахар, мясо кур, творог)», - дополнили в Минторговли.