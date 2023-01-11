Минторговли РК планирует оцифровать торговые рынки и крупные торговые объекты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством торговли и интеграции РК предусмотрено создание информационной системы путем оцифровки торговых рынков и крупных торговых объектов более 2 тысяч кв. метров. Об этом сообщил первый вице-министр ведомства Арман Шаккалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С принятием 31 декабря 2022 года закона по вопросам реализации отдельных поручений нами введены основополагающие требования по созданию торговой инфраструктуры, обеспечения равного доступа к ней для наших производителей.

Предусмотрены механизмы стабилизации цен и барьеры для дэмпинга цен путем установления минимальной оптовой цены, прописан четкий алгоритм ведения механизма госконтроля за соблюдением законодательства регулируемой торговой деятельности, создание информационной системы путем оцифровки торговых рынков и крупных торговых объектов более 2 тысяч кв. метров», - сказал первый вице-министр на заседании коллегии ведомства.

По его словам, депутатами Мажилиса Парламента также поддержаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части синхронизации с требованиями принятого закона. В реализацию закона уже подготовлено 8 проектов НПА, которые находятся на согласовании в госорганах.



