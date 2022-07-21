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    Минторговли РК оцифрует процесс доступа товаропроизводителей к торговым площадям

    21 Июля 2022, 14:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством торговли и интеграции РК совместно с Генеральной прокуратурой, заинтересованными государственными и местными исполнительными органами разработаны законодательные поправки для модернизации рынков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.

    Нормы включены в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства», который находится на рассмотрении Парламента РК.

    Разработанные нормы предусматривают: наделение собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли; установление квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам; создание информационной системы, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям.

    Законодательные поправки стали результатом проведенной Генеральной прокуратурой весной этого года проверки 122 рынков. В ходе проверок были выявлены многочисленные системные проблемы работы торговых объектов, включая отсутствие регламентации деятельности владельцев и администрации рынков; высокие арендные ставки за торговое место (до 15 тыс. тенге в день); навязывание администрацией рынка аффилированных поставщиков по оказанию дополнительных услуг (сертификационные испытания, упаковка, транспортировка). Отмечены случаи создания участниками рынка искусственного дефицита на товар и манипуляция с ценами.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Генпрокуратура Цифровой Казахстан Минторговли
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