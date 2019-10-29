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    Минторговли РК готовит крупную торговую миссию в Минск

    29 Октября 2019, 21:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров президентов Казахстана и Беларуси было принято решение об углублении кооперации между странами. Министерством торговли и интеграции РК проанализирована структура белорусского импорта и текущий казахстанский экспорт в Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТИ РК.

    Выявлен перечень из 44 товарных позиций, на сумму порядка 300 млн. долларов для поставок казахстанской продукции в Беларусь. Так, потенциалом для роста казахстанского экспорта в Республику Беларусь обладает, например, металлопрокат. «В прошлом году мы поставили в Беларусь проката железа и нелегированной стали на 28,5 млн долларов. Но общий импорт этой товарной группу в Беларусь превысил полмиллиарда долларов. При технологических возможностях наши предприятий мы можем увеличить поставки металлопроката минимум в два раза», - сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

    По данным Минторговли, большим потенциалом для казахстанского экспорта в Республику Беларусь обладает металлопрокат. Наши металлические трубы могут обеспечить свыше 10% потребности Беларуси (общий объем импорта металлических труб в РБ в 2018 г. составлял 312,8 млн.долл.)

    Казахстан также может увеличить поставки в Беларусь таких товарных позиций, как: изделия из стали (в том числе трубы), продукция АПК (макароны, рис, кондитерские изделия), изделия из меди, стройматериалы и др.

    По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в целях наращивания экспорта на рынок Беларуси в январе следующего года Министерство торговли и интеграции организует торгово-экономическую миссию, которую возглавит министр торговли и интеграции Республики Казахстан Б. Султанов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Беларусь
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