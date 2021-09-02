НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минторговли намерено вести мониторинг цен на продукты питания. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что Глава государства поручил определить основной ответственный государственный орган по единому контролю за ценами на продукты питания по цепочке от производителя до потребителя и разработать регламент взаимодействия заинтересованных государственных органов.

«Для реализации данного пункта Министерством торговли и интеграции совместно с МНЭ и другими заинтересованными органами в месячный срок будут внесены предложения по наделению МТИ функциями уполномоченного органа по координации ценообразования и распределения продовольственных товаров по цепочке от производителя до потребителя», - сказал Ержан Казанбаев.

Также в месячный срок, по словам вице-министра, будет разработан соответствующий регламент взаимодействия между отраслевыми государственными органами и организациями.

«Наша цель – выстроить правильную и эффективную систему мониторинга и прогнозирования потоков и цен на продовольственные товары. Это позволит государству своевременно и оперативно реагировать на изменения конъектуры рынка и цен», - добавил Ержан Казанбаев.