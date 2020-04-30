Минсельхоз: за границей упал спрос на казахстанскую капусту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне ажиотажного спроса на продовольственные товары, вызванного стремительным распространением коронавируса по миру, в Казахстане на первоначальном этапе был введен запрет на экспорт таких видов овощей, как капуста, лук и морковь. Запрет действовал 11 дней, говорится в сообщении пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Запрет вводился из соображений продовольственной безопасности страны и обеспеченности собственного населения достаточным количеством продтоваров. Решение было продиктовано малым запасом переходящих остатков старого урожая. Несмотря на непопулярность меры необходимо было дотянуть до нового урожая», - объясняют в ведомстве.

Приказ о запрете был принят 22 марта в связи с массовым вывозом продукции за пределы страны. При этом, он действовал всего 11 дней. «Уже 2 апреля запрет был снят, и фермеры смогли экспортировать капусту, лук и морковь в рамках установленных квот. За это время было экспортировано около 4 тысяч тонн капусты. Фитосанитарные сертификаты выписывались в оперативном порядке, не было ни одного отказа», - подчеркивают в МСХ.

После того, как региональные стабфонды закупили необходимые для внутреннего потребления объемы, 14 апреля, по информации министерства, ограничения были сняты полностью. После снятия запрета, был выдан 971 сертификат на экспорт порядка 20 тысяч тонн капусты.

Массовая уборка урожая капусты в текущем году началась 10 апреля. Таким образом, как только на юге страны начали собирать новый урожай, Минсельхозом сразу же были сняты все запреты.

«В основном выращенная капуста предназначалась для экспорта в Российскую Федерацию, Украину и Беларусь. Но из-за повсеместного введения карантина и ограничения экспортно-импортных отношений, а также закрытия супермаркетов, магазинов, базаров, ресторанов и других торговых точек, спрос на казахстанскую капусту резко сократился как внутри страны, так и за ее пределами», - сообщают в ведомстве.

Напомним, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев попросил Правительство помочь в вопросе реализации капусты, произведенной аграриями региона. «В Туркестанской области было произведено 300 тысяч тонн капусты. Однако сейчас резко уменьшился спрос в соседней России. Мы заключали меморандумы с областями. Однако они тоже отказываются ее покупать. Вот такая проблема у нас существует», - сказал Умирзак Шукеев на заседании Правительства РК.