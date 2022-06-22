Минсельхоз увеличит субсидирование птицефабрик яичного направления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства внесены изменения и дополнения в части включения субсидирования пищевого яйца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

«Правила вступят в действие 30 июня 2022 года – по истечении 10 календарных дней после их официального опубликования. Таким образом, отечественные птицефабрики яичного направления с 1 июля могут подавать заявки на получение субсидий в размере 3 тенге за одно яйцо. На субсидирование пищевого яйца в текущем году из республиканского бюджета выделено 6,5 млрд тенге. В 2021 году на поддержку яичного птицеводства было направлено 4,3 млрд тенге», - сообщили в Минсельхозе.

По информации ведомства, на 1 мая 2022 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье птиц в Казахстане увеличилось на 3,7% до 47,1 млн голов. Производство куриных яиц увеличилось на 12,1% и составило 1559,5 млн штук. Обеспеченность внутреннего рынка пищевым яйцом составляет 100%.