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    Минсельхоз увеличит субсидирование птицефабрик яичного направления

    22 Июня 2022, 10:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства внесены изменения и дополнения в части включения субсидирования пищевого яйца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    «Правила вступят в действие 30 июня 2022 года – по истечении 10 календарных дней после их официального опубликования. Таким образом, отечественные птицефабрики яичного направления с 1 июля могут подавать заявки на получение субсидий в размере 3 тенге за одно яйцо. На субсидирование пищевого яйца в текущем году из республиканского бюджета выделено 6,5 млрд тенге. В 2021 году на поддержку яичного птицеводства было направлено 4,3 млрд тенге», - сообщили в Минсельхозе.

    По информации ведомства, на 1 мая 2022 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье птиц в Казахстане увеличилось на 3,7% до 47,1 млн голов. Производство куриных яиц увеличилось на 12,1% и составило 1559,5 млн штук. Обеспеченность внутреннего рынка пищевым яйцом составляет 100%.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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