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    Минсельхоз РК вернул в госсобственность 5 млн га простаивающих сельхозземель

    26 Октября 2022, 11:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерству сельского хозяйства РК удалось досрочно исполнить план по возврату в госсобственность 5 млн (5042692,2) га неиспользуемых сельхозземель, которые планировалось возвратить до конца 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В течение года территориальные подразделения Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства по республике провели 1357 внеплановых проверок в отношении владельцев участков на факт законности получения и использования сельхозземель. На сегодняшний день землепользователи приступили к освоению 1,8 млн га ранее простаивающих угодий», - сообщили в Минсельхозе.

    Рабочая комиссия, в состав которой вошли заинтересованные государственные и правоохранительные органы, была сформирована 28 апреля 2022 года по поручению Главы государства. С момента формирования данной комиссии во всех регионах созданы межведомственные группы. Уже 9 августа текущего года Президентом Казахстана был подписан Указ, предусматривающий исключение для проверок по земельным вопросам, что значительно повысило эффективность проводимой работы по изъятию неиспользуемых сельхозугодий.

    Министерство сельского хозяйства РК сообщает, что работа в этом направлении будет продолжена.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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