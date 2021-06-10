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    Минсельхоз РК прогнозирует распространение особо вредных организмов на площади 3 млн га

    10 Июня 2021, 12:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров озвучил прогнозы по распространение стадных саранчовых вредителей в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Получение качественного и высокого урожая во многом зависит от благоприятной фитосанитарной обстановки. В 2021 году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 641 тысяча га. Прогноз распространения нестадных саранчовых вредителей – 239 тысяч га», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    Было отмечено, что для выявления очагов распространения саранчовых вредителей будет обследовано 38 млн гектар сельхозземель. В химобработках будет задействовано 183 единиц спецтехники.

    Завершены химические обработки против мароккской саранчи в Туркестанской и Жамбылской областях.

    Продолжаются химические обработки против итальянского пруса и нестадных саранчовых вредителей.

    «Химобработки проводятся в оптимальные сроки с высокой биологической эффективностью. В целом в 2021 году прогнозируется распространение особо опасных вредных организмов на площади 3 млн. га, в том числе болезней зерновых культур (ржавчина, септориоз) – 1,9 млн га, серой зерновой совки - 328 тысяч га. Химическая прополка против сорных растений планируется на площади – 7 млн га. Проводится обследование», - резюмировал Сапархан Омаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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