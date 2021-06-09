Минсельхоз РК проанализирует возможность удорожания продукции из-за платных автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минсельхоз РК проведет анализ того, насколько могут повыситься цены на продукцию АПК в связи внедрением платы на автодорогах Казахстана.

Об этом заявил глава ведомства Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, любое удорожание энергоносителей и других услуг приведут к удорожанию (сельхоз) продукции. Поэтому мы совместно с заинтересованными органами будем работать по этому вопросу. Мы еще не проводили такой анализ, но будем проводить», - сказал Сапархан Омаров.

Ранее дальнобойщики выступили против внедрения платных автодорог.

Как сообщалось в СМИ, после протестов дальнобойщиков, власти Казахстана изменили решение по поводу платных дорог.

В частности, в «КазАвтоЖол» решили ввести платный проезд на пяти дорогах в Казахстане, а не на 18, как планировалось раньше.

Сообщалось, что платными станут пять участков автодорог первой категории. Плату введут только после проверки всех параметров.

Взимать деньги за проезд будут на участках:

 Западная Европа – Западный Китай;

 Щучинск – Кокшетау;

 Капшагай – Талдыкорган;

 Нур-Султан – Павлодар;

 Актау – Жетибай – Жанаозен.

В НК «КазАвтоЖол» заверили, что ценники на новых платных участках будут такими же, как и на уже существующих.