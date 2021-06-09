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    Минсельхоз РК проанализирует возможность удорожания продукции из-за платных автодорог

    9 Июня 2021, 18:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Минсельхоз РК проведет анализ того, насколько могут повыситься цены на продукцию АПК в связи внедрением платы на автодорогах Казахстана.

    Об этом заявил глава ведомства Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, любое удорожание энергоносителей и других услуг приведут к удорожанию (сельхоз) продукции. Поэтому мы совместно с заинтересованными органами будем работать по этому вопросу. Мы еще не проводили такой анализ, но будем проводить», - сказал Сапархан Омаров.

    Ранее дальнобойщики выступили против внедрения платных автодорог.

    Как сообщалось в СМИ, после протестов дальнобойщиков, власти Казахстана изменили решение по поводу платных дорог.

    В частности, в «КазАвтоЖол» решили ввести платный проезд на пяти дорогах в Казахстане, а не на 18, как планировалось раньше.

    Сообщалось, что платными станут пять участков автодорог первой категории. Плату введут только после проверки всех параметров.

    Взимать деньги за проезд будут на участках:

     Западная Европа – Западный Китай;

     Щучинск – Кокшетау;

     Капшагай – Талдыкорган;

     Нур-Султан – Павлодар;

     Актау – Жетибай – Жанаозен.

    В НК «КазАвтоЖол» заверили, что ценники на новых платных участках будут такими же, как и на уже существующих.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Другие государственные органы Общество Дороги
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