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    Минсельхоз РК: от чего аграрии могут выгодно застраховаться

    29 Апреля 2021, 23:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Добровольное субсидируемое агрострахование доступно для отдельных регионов, сельхозкультур и видов животных. Министерство сельского хозяйства РК напоминает, что с 2020 года вступила в действие новая система страхования в АПК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Новая система страхования в АПК предусматривает новые подходы:

    - добровольный характер страхования: теперь нет обязательства страховать предмет своей деятельности, это личная ответственность СХТП;

    - изменение формы господдержки страхования: раньше субсидировались страховые выплаты, теперь субсидированию подлежат страховые премии;

    - все процессы – от заключения договора до выплат – автоматизированы и производятся на электронной платформе, что исключит влияние человеческого фактора и обеспечит их прозрачность.

    Оператором страхования в АПК является АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

    На сегодняшний день утверждены правила субсидирования страховых премий, а также страховые продукты в области животноводства и растениеводства (засуха и избыток влаги).

    Застраховать можно зерновые (пшеница, овёс, ячмень) и масличные культуры (подсолнечник, лён, рапс, кукуруза) на территории Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей.

    В животноводстве утвержден страховой продукт «страхование КРС». Он является мультирисковым – в число рисков включены инфекционные и особо опасные болезни, пожар, злоумышленные действия третьих лиц, опасные природные или стихийные явления, а также несчастные случаи – удар молнии, нападение зверей, травматические повреждения, не совместимые с жизнью и др.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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